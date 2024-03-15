Ankara'da 10,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, 10,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:42
Ankara'da 10,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, H.Y'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölbaşı ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 10 ton 500 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 42 kilogram puro tütünü ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Ankara haberleri

İlgili Haberler

Yerel seçim için geri sayım sürüyor: AKP'nin Ankara ve İstanbul'da riskli gördüğü ilçeler belli oldu

Yerel seçim için geri sayım sürüyor: AKP'nin Ankara ve İstanbul'da riskli gördüğü ilçeler belli oldu
Ankara’da MHP Kurultayı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak

Ankara’da MHP Kurultayı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak
Büyükşehir sıkıntısı: AKP’nin parti içi çalışmasına göre Ankara ve İstanbul’da CHP’nin adayları önde

Büyükşehir sıkıntısı: AKP’nin parti içi çalışmasına göre Ankara ve İstanbul’da CHP’nin adayları önde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları
Ehliyeti süresi dolan 103 yaşındaki kadına cezai işlem

Ehliyeti süresi dolan 103 yaşındaki kadına cezai işlem
Kaza sonrası kaçmışlardı... Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!

Kaza sonrası kaçmışlardı... Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
NASA duyurdu: Gaz bulutunun içinde ‘bira’ bulundu!

NASA duyurdu: Gaz bulutunun içinde ‘bira’ bulundu!
Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi!

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi!
Metro durağında 1 kişi intihar etmişti: Not bırakıp raylara atladığı öğrenildi

Metro durağında 1 kişi intihar etmişti: Not bırakıp raylara atladığı öğrenildi
Canan Karatay uyardı: ‘Kaju çok tehlikeli’

Canan Karatay uyardı: ‘Kaju çok tehlikeli’