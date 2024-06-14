Ankara’da 3 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı

Ankara Çankırı Bulvarı’nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 18:50
Ankara’da 3 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı
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Feci kaza, Çankırı Bulvarı Karacakaya Kavşağı Kalecik istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 3 araç birbirine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Ankara Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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