Ankara’da 3 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı
Ankara Çankırı Bulvarı’nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Feci kaza, Çankırı Bulvarı Karacakaya Kavşağı Kalecik istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 3 araç birbirine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Ankara Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den skandal savunma geldi
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- Dilan-Engin Polat davasında tahliye kararı!
- Hasan Can Kaya'dan iddialara yanıt: İtibar suikasti var
- Ateş cinayetini çözen savcıya tenzili rütbe
- Tıp fakültesinde 'onur' sansürü
- Nagehan Alçı yaşadıklarını bir bir anlattı!
- İYİ Parti'de yeni istifa
- Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu
- 'Kendini kurt zanneden çakallara...'