Hasta köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:17

Güncelleme: 14.06.2024 - 00:17

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir barınakta hastalıklı olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getiren 'Köpekvelisiii' sosyal medya kullanıcı adlı Buket Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Özgünlü hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde, köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini ve köpekler kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini iddia etti.

İddianame Ankara 38’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.