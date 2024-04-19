Ankara’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde alkollü sürücü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 08:15
Ankara’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alkollü olduğu öğrenilen M.Y., kontrolündeki 06 FY 5533 plakalı aracı ile kırmızı ışıkta bekleyen Ö.B.C. idaresindeki 06 HD 6585 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, sürücülüğünü B.M.’nin yaptığı 06 T 6949 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi. Kaza neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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