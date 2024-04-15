SGK duyurdu: Ankara, İstanbul ve İzmir'de annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Avrupa Birliği arasında yürütülen proje kapsamında, 7 bin anne ve bakıcıya 325 euro destek ödemesi verilecek. Projenin başvuru şartları ve kapsamı belli olurken, yapılacak ödemeler karşılıksız şekilde hesaplara aktarılacak.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 08:04
SGK duyurdu: Ankara, İstanbul ve İzmir'de annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapılacak
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Avrupa Birliği'nin aday ülkelerde yürüttüğü destek projeleri kapsamında, çocuk sahibi kadınlara 325 euro ödeme yapılması için anlaşmaya varıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülecek projede, güncel kur ile 11 bin 198 TL tutarında ödemeler 7 bin anne ve bakıcının hesabına aktarılacak. Uygulama, ilk aşamada yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde oturan anneleri kapsarken, temel kriter olarak 36 ay ve altında çocuk sahibi olunması dikkate alınacak.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin çalışmaları tamamlandı. Söz konusu uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakan Işıkhan; ''SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi. Toplam bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız." dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Söz konusu uygulamadan haberdar olan yüz binlerce anne, başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadığını araştırmaya başladı. SGK ve AB tarafından yürütülen projenin nihai başvuru şartları henüz paylaşılmasa da, şu ana kadar belirlenen kriterler şu şekilde:

- İstanbul, İzmir ya da Ankara'da ikamet ediyor olmak

- 36 aydan küçük bebek sahibi olmak

- En az 12 ay süreyle sigortalı olarak çalışıyor olmak


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