Ankara'da 4 katlı binada yangın paniği: İnceleme başlatıldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde 4 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı.

Ankara'da 4 katlı binada yangın paniği: İnceleme başlatıldı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:26

Edinilen bilgilere göre, Sincan Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunun 4 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın söndürülürken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Ankara #itfaiye

İlgili Haberler

Son Dakika... Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Son Dakika... Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
İftar ne zaman? 3 Mart 2025 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul Ankara İzmir iftar ve sahur saatleri....

İftar ne zaman? 3 Mart 2025 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul Ankara İzmir iftar ve sahur saatleri....
Ankara’daki üniversite, iş dünyasına toplumsal cinsiyet eşitliği için eğitim programını duyurdu

Ankara’daki üniversite, iş dünyasına toplumsal cinsiyet eşitliği için eğitim programını duyurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler