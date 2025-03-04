Ankara'da 4 katlı binada yangın paniği: İnceleme başlatıldı
Ankara’nın Sincan ilçesinde 4 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Sincan Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunun 4 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın söndürülürken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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