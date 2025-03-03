Son Dakika... Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
Son dakika haberi... Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.
Ankara'da sahte içki nedeniyle 81 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.
81 CAN KAYBI
Raporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
36 KİŞİ TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 36 şüpheli tutuklandı, 41 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
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