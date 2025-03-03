Son Dakika... Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:02

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:39

Ankara'da sahte içki nedeniyle 81 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

81 CAN KAYBI

Raporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

36 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 36 şüpheli tutuklandı, 41 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.