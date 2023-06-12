Ankara'da 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sağanak nedeniyle 4 katlı binanın 3 metrelik istinat duvarı çöktü.
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle, dün akşam saatlerinde, Aydınlıkevler Mahallesi Arama Sokak'taki 4 katlı binanın 3 metrelik istinat duvarı, bitişiğindeki binanın bahçesine çöktü.
Çökme sonrası toprak kayması da yaşandı, binadakiler tedbir alınmasını istedi.
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