Ankara'da 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sağanak nedeniyle 4 katlı binanın 3 metrelik istinat duvarı çöktü.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 12:27
Ankara'da 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü
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Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle, dün akşam saatlerinde, Aydınlıkevler Mahallesi Arama Sokak'taki 4 katlı binanın 3 metrelik istinat duvarı, bitişiğindeki binanın bahçesine çöktü.

Çökme sonrası toprak kayması da yaşandı, binadakiler tedbir alınmasını istedi.


Ankara istinat duvarı

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