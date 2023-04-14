Çöken istinat duvarının hasar verdiği 4 apartman mühürlendi

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:46

Güncelleme: 14.04.2023 - 13:47

Fevzi Çakmak Mahallesi Akik Sokak'taki sitede, önceki gün saat 23.00 sıralarında sitenin istinat duvarının bir kısmının çökmesiyle kopan parçalar, alt taraftaki 4 apartmana da zarar verdi. Bazı binaların duvarları yıkıldı.

32 DAİRE BOŞALTILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, hasar gören 4 apartmandaki 32 daire boşaltıldı.

Apartmanlar, ilk kontrolleri sonrası mühürlendi. Apartmanlarda yaşayanlar, belediye tarafından geçici olarak misafirhaneye yerleştirildi.

ŞERİTLERLE KAPANDI

Olayın ardından belediye ekipleri binalarda, istinat duvarında ve çevresinde inceleme yaptı. İstinat duvarının üzerinde bulunan ve çökme sonrası çatlamalar görülen otopark alanına, ileriki günlerde beklenen yağışlarda su sızmaması nedeniyle de asfalt döküldü.

Çökmenin yaşandığı alanlar, şeritlerle kapandı. Polis ekipleri, içeriye giriş ve çıkışları kontrol etmek için nöbet tutuyor.

Binaların akıbeti, yapılan zemin etüdü çalışmalarının ardından netlik kazanacak. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.