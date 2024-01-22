Ankara'da 7 katlı binada yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:59

Güncelleme: 22.01.2024 - 16:04

Çankaya ilçesi Eti Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan 7 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İddiaya göre, çatıda bulunan araç lastikleri nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Binanın çatı katında hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.