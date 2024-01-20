Üsküdar'da yangın paniği: Ekipler müdahale ediyor!

Üsküdar'da 4 katlı otoparkta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 14:01
Üsküdar'da yangın paniği: Ekipler müdahale ediyor!
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Üsküdar'da bulunan Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda yangın çıktı.

4 katlı otoparktaki deqora çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın çıktığı otoparkta söndürle çalışmaları sürüyor.


Üsküdar Yangın otopark katlı otopark

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