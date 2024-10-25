Ankara’da akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Ankara’da akrabalar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ankara’da akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:32

Olay, Sincan’daki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, G.Y. (35) ile yanına gelen iki akrabası arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyüdüğü olayda şahıslar, G.Y.’yi sırtından ve bacağından bıçakladı.

G.Y.’nin telefonunu alıp, evinin kapısını üzerine kilitleyen saldırganlar olay yerinden kaçarken, durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.


Etiketler: #Ankara #Akraba #kavga

İlgili Haberler

Balıkesir'de kaza sonrası kavga: Sürücüler birbirine girdi

Balıkesir'de kaza sonrası kavga: Sürücüler birbirine girdi
Ankara'da mera paylaşımı kavgası: 1 ölü

Ankara'da mera paylaşımı kavgası: 1 ölü
Çiftçilerin, fabrikada silahlı sıra kavgası: 1 yaralı

Çiftçilerin, fabrikada silahlı sıra kavgası: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler