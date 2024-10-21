Balıkesir'de kaza sonrası kavga: Sürücüler birbirine girdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ticari taksi ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kazanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Balıkesir'de kaza sonrası kavga: Sürücüler birbirine girdi
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:14

Olay, Bandırma İnönü Caddesi üzerindeki dört yol kavşağında gerçekleşti.

10 T 2178 idaresindeki S.E. (60) plakalı ticari taksi sürücüsü iddiaya göre, 10 AOH 17 plakalı motosikleti kullanan L.E.’yi sıkıştırdı.

Motosiklet sürücüsü, yolun ortasındaki bariyerlere çarparak dengesini kaybetti ve motosikletten düştü. Hafif yaralanan L.E., kazanın şokuyla sinirlenerek elindeki kaskı yere fırlattı ve ticari taksi sürücüsüne bağırmaya başladı.

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki yurttaşların araya girmesiyle kavga son bulurken ticari taksi sürücüsü olay yerinden aracına binerek uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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