Ankara’da astsubay 4 kişiyi öldürüp intihar etti
Ankara’da ailesinden 4 kişi katleden astsubay Barbaros Ulusoy, olayın ardından intihar etti. Öldülen kişilerin ve astsubayın cenazeleri Tokat'ta toprağa verildi.
Başkent Ankara’da Havacı Astsubay Barbaros Ulusoy (50), boşanma aşamasında olan eşi Filiz Ulusoy (46), kızı Melis (23) ve kayınbiraderi Ediz Ulusoy (47) ile Ediz Ulusoy'un oğlu Erdem Ulusoy'u (20) beylik tabancası ile vurarak öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi.
Ankara’da otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Tokat’ın Zile ilçesine gönderildi. Cemevinde kılınan cenaze namazına çok sayıda yurttaş katıldı. 4 kişinin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Ağbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Barbaros Ulusoy’un cenazesi ise Kargapınar Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten sevindiren haber
- Kanal D'den Camdaki Kız ve Üç Kız Kardeş için değişiklik
- Seçimler ertelenecek mi? AKP ve MHP'den kulis bilgisi...
- Erdoğan'dan Arınç'a tepki
- Muhalefetten çok sert tepki!
- Ercan'dan deprem bölgesi için kritik tahmin
- Kandilli Rasathanesi'nden 'deprem' açıklaması
- Altılı masanın olağanüstü toplantısı sona erdi
- TBB'den Diyanet'i kızdıracak açıklama
- Naci Görür'den yurttaşlara çağrı: O partiye oy verin