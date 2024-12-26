Ankara'da belediye otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:58

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:58

Ankara'nın Sincan ilçesinde Malıköy mevkiinde sabah saat 08.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, manevra yapan TIR'ın dorsesi, o sırada virajı dönmeye çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden yolculardan A.K.'nin (48) cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralanan S.Y. (20) adlı kadın yolcu ise, ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

“CESEDİNİ GÖRDÜM, ÇOK KÖTÜ HALDEYDİ”

Kazaya tanık olan Arda Sarı, “TIR manevra yaparken araya otobüs şoförü girmiş. Bunun üzerine TIR otobüse çarpmış. Kaza sonucu bir kişi vefat etmiş. Geldiğimizde etraf çok kalabalıktı. Yolcu arkada tek oturuyormuş. Cesedini gördüm, çok kötü haldeydi. 1 kişi de yaralanmış, onu da hastaneye götürdüler” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.