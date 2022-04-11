Ankara'da bir haftalık 'uyuşturucu' operasyonu: 384 gözaltı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Nisan tarihleri arasında Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 384 kişi gözaltına alınırken; yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara’da son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 kişiden 52’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
52 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda gözaltına alınan 384 şahıstan 52’si tutuklandı.
Yapılan aramalarda ise 5 kilogram skunk, 2.9 kilogram esrar, 650 gram eroin, 240 gram bonzai, 400 gram metamfetamin ve 3 bin 600 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.
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