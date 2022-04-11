'Kitaba uyuşturucu gizleyip satan' sanığa 12 yıl 6 ay hapis
Adana'da kitap arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan H.S. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı şahsın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Metruk bina içinde kitap arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.
PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde metruk bina içinde, H.S'nin parmak izi de tespit edilen kitap arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.
Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, H.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.
BERAATİNİ İSTEDİ
Sanık H.S, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü. "Hakkımdaki iddialar asılsızdır" diyen H.S, tahliyesi ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı H.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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