Ankara'da bir kişi inşaatta ölü bulundu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kişi bekçi olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:23
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Akçay Mahallesi'nde inşaatın zemin katında bir şahıs ölü olarak bulundu.

İlk belirlemelere göre cansız bedeni bulunan kişinin H.S. isimli şahıs olduğu belirlendi. H.S.'nin inşaatta bekçi olarak çalıştığı öğrenildi.

H.S.’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ankara inşaat ölü bekçi

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