Kayseri’de inşaat halindeki binada göçük: 3 yaralı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde inşaat halindeki tek katlı binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi, ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 14:01
Kayseri’de inşaat halindeki binada göçük: 3 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Mustafabeyli Mahallesi’nde inşaat halindeki tek katlı binada göçük meydana geldi.

3 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda göçük altındaki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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