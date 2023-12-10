Kayseri’de inşaat halindeki binada göçük: 3 yaralı

Yayınlanma: 10.12.2023 - 14:01

Güncelleme: 10.12.2023 - 14:01

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Mustafabeyli Mahallesi’nde inşaat halindeki tek katlı binada göçük meydana geldi.

3 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda göçük altındaki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.