Kayseri’de inşaat halindeki binada göçük: 3 yaralı
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde inşaat halindeki tek katlı binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi, ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Mustafabeyli Mahallesi’nde inşaat halindeki tek katlı binada göçük meydana geldi.
3 KİŞİ YARALI KURTARILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda göçük altındaki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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