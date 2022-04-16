Ankara'da borç meselesi kanlı bitti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Volkan Akpınar isimli kişi, borç-alacak nedeniyle tartışma yaşadığı Refik Öztürk isimli kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Refik Öztürk'ü gözaltına aldı.
Ankara'da yaşanan olay, saat 18.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Cebeci Doruğu Sokak'ta meydana geldi.
Refik Öztürk, borç- alacak anlaşmazlığı yaşadığı Volkan Akpınar'ın dükkanına geldi. İkili, bir süre kapı önünde tartıştı. Refik Öztürk, tartışmanın büyümesi üzerine Volkan Akpınar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, olay yerinde gözaltına alınırken, Akpınar ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Öztürk'ün sorgulaması devam ediyor.
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