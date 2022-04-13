Çiftçi batakta: Alınan borç, 18 yılda çekilen kredinin beşte birini buldu

13 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

Mazot, gübre, ilaç gibi artan maliyetler karşısında zorda kalan çiftçi borç sarmalında. Çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden aldığı borç 2021’de 18 yılda çekilen kredinin beşte birini buldu. Tüm mallarının satışından elde edilen gelirleri borçlarını ödemeye yetmediği için “aciz vesikası” alan çiftçi sayısı da 21 bin 333’e ulaştı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 İdari Faaliyet Raporu’na göre, 2003-2021 arasındaki 18 yılda çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden 479.7 milyar TL kredi kullandığına dikkat çekti. 2021’de kullanılan kredi miktarının ise 97.3 milyar TL’ye çıktığına işaret eden Aygun, çiftçinin kırılma noktasının, 2021 olduğuna işaret etti.

"BU YOLLA DÜZELMEZ"

Aygun, faaliyet raporunun öneriler ve tedbirler bölümünde, “Çiftçinin tarımsal girdilere ulaşımı için gerekli tedbirler alınacaktır” denildiğine işaret ederek, “Çiftçinin girdiye ulaşımında sorun yok ki. Sorun girdi maliyeti. Ama girdilerin sübvanse edileceği yönünde güvence verilmiyor. Bu yolla ne tarım düzelir, ne de vatandaşımız ucuz gıda alabilir” diye konuştu.

Aygun, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 2021 Faliyet Raporu’na göre de “aciz vesikasına” bağlanan 21 bin 333 çiftçi olduğuna işaret ederek “Buna ilişkin 267 milyon 534 bin 983 TL tutarındaki alacak Hazine Müsteşarlığı’ndan tahsil edilmiştir. Aciz belgesi, borçlunun tüm mallarının satılmış olmasına rağmen satılan mallardan elde edilen miktarın borçlarını ödemeye yetmemesi durumunda verilen belgedir. Çiftçiyi borç batağında boğdunuz” dedi. Çiftçilerin borçlarının faizinin silinmesini, uzun vadeli borçlanma yapılmasını isteyen Aygun, “Yoksa geride ne çiftçi kalacak, ne de tarım yapılacak arazi” dedi.