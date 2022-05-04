Ankara'da çatı yangını

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:49

Ankara'nın Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Kızıldağ Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında Lokman Ö.'nün oturduğu dairenin terasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sundurmaya sıçrayan alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Çatının tamamen yandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Binada oturan Orhan Çakır, "Eski bir komşumuz yukarıdan dumanı görünce bizi ve itfaiyeyi aradı. Bizde apar topar dışarı çıktık ve baktık çatı yanıyor. 13 numaralı dairede çıktı yangın, o dairede de 5 kişilik bir aile yaşıyordu" dedi.

Apartmanda yaşayan Ceyhun Dönmez ise, "Komşumuz yangın var diyerek kapıyı çaldı. Ben de terasa çıktım, terasın diğer tarafında tütmeyi gördüm. Daha sonra hep beraber inmeye çalıştık. Yangın 13 numarada başlamış. Çatı sundurmasının alev almasıyla tüm çatı tamamen yandı. Maalesef bayramda böyle bir durum yaşadık" diye konuştu.