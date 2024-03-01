Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 980 şüpheli yakalandı
Başkentte çeşitli suçlardaAnkara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 980 kişinin yakalandığını bildirdi.n aranan 980 şüpheli yakalandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23-29 Şubat'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmada, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 22, 5-10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 34, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 301 ve ifadeye yönelik aranan 623 şüpheli yakalandı.
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