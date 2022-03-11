Ankara'da çetelere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı
Ankara'da birisi müteahhitleri silahla eden, diğeri suç örgütlerine silah temin ederek haksız kazanç sağlayan iki çete yapılanmasına yönelik 'Bulut' adlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan, Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinde işleri kötü olan müteahhitlere yüksek faizle para verip, karşılığında zorla daire alan suç örgütünü tespit etti.
Çete üyelerinin faizle para verip ödeme yapamayan müteahhitleri iş yerlerine giderek silahla tehdit edip, inşaatlardan zorla daire aldıkları, senet, çek veya sözleşme imzalattıkları belirlendi. Ayrıca müteahhitleri ve ailelerini takip edip evlerinde tehdit ettikleri, bu sayede korku ve baskı ile haksız kazanç sağladıkları, 'nitelikli yağma' ve 'tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edildi. Diğer suç örgütünün ise kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine silah temin ettiği ve böylece haksız kazanç elde ettiği saptandı.
CEPHANELİK GİBİ
İki suç örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı 'Bulut' isimli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda suç örgütleri üyelerinden 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise silah ticareti yapan suç örgütünün 'cephanelik' olarak kullandığı yerde 2 otomatik piyade tüfeği, 1 otomatik tüfek, 260 otomatik tüfek fişeği, 15 ruhsatsız tabanca, 400 değişik çaplarda fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek ve senet ile şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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