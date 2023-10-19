Ankara'da çiftlik evinde silahlı çatışma!
Ankara'nın Mamak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Ankara'nın Mamak ilçesi Kusunlar Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında bir çiftlik evinde Yasin B., Levent Güvenç (41) Kübra F. (37) ve Osman K. (24) husumetli oldukları Fazlı Centilmen (41) ve kardeşi Gökhan Ethem Centilmen'in (38) çiftliğine geldi.
Burada iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı çatışmaya döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çatışmada Fazlı Centilmen ve Gökhan Ethem Centilmen hayatını kaybederken Levent Güvenç ağır yaralandı.
Olayla ilgili Kübra F. ve Osman K. gözaltına alındı. Firari Yasin B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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