Taksiye binip, çatışmaya gittiler: 2 yaralı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 18:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 18:02

Alsancak Mahallesi'nde, dün saat 22.00 sıralarında D.K., M.K. ve B.K., Batuhan Biçer'in kullandığı 06 T 5651 plakalı taksiye binip, aralarında husumet olan U.G. ve S.Ç. ile görüşmeye gitti.

3 kişi, U.G. ve S.Ç.'yi görünce araçtan inip, pompalı tüfeklerle ateş açtı. U.G. ve S.Ç. de silahla karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D.K. ve S.Ç. yaralandı; taksiye de saçmalar isabet etti. Tedavilerinin ardından D.K. ve S.Ç. ile B.K. ve M.K. gözaltına alındı. Firari U.G.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

'ÇOK KORKTUM'

Batuhan Biçer, "Etimesgut'tan 3 yolcu aldım. Konuma gelince 'Dur' dediler. Şahsın üstünde polar vardı, içinde de pompalı tüfek varmış. Orada husumetlisini aradılar, bekledik. Kimse gelmeyince 'Sür' dediler. Ben de devam ettim. Ardından karşı tarafla karşı karşıya geldiler. Bana 'Arabayı takip et' dediler. Sonra durduk, karşı tarafla çatıştılar. Arabadakiler inince ben de mecbur durdum. El freninin üzerine yattım. Sonra sağ ön koltuktan kaçtım. Kaçarken arabamdaki birisi vuruldu. Çok korktum. Çünkü aşırı bir ateş açıldı" dedi.

Biçer, aracında da 30 bin liralık zarar olduğunu söyledi.