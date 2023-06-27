Ankara'da cinayet: Tartıştığı annesini bıçakla katletti!

Ankara'nın Sincan ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada oğlu Sefa Yağmur (27) tarafından bıçaklanan Zeliha Yağmur (53), hayatını kaybetti. Zanlı Sefa Yağmur ise gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 07:33
Ankara'da cinayet: Tartıştığı annesini bıçakla katletti!
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Ankara'da dün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta Sefa Yağmur ile annesi Zeliha Yağmur arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sefa Yağmur, mutfaktan aldığı bıçakla annesine saldırdı.

Zeliha Yağmur, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, yaşanan gürültü nedeniyle komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden ayrılmayan zanlı Sefa Yağmur ise Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Ankara Cinayet

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