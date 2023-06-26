Denizli'de iş cinayeti: Üzerine duvar devrilen işçi öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde işyerindeki tadilat çalışması sırasında üzerine duvar devrilen inşaat ustası yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemin katında işyerinde tadilat yapan Ertuğrul Kaya (47) işyerinde yıkılan duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Duvarın altından çıkarılan Kaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Yanardağ'ın gözaltına alındığı anlar...
- Yavuz Bingöl 8 kişinin katıldığı konserini iptal etti
- TSK’de Wagner’ciler var mı?
- Yeni dönemin şifreleri
- Nusret Gökçe'den Dünya Kupası itirafı!
- MasterChef All Star'ın yeni şefi Murat Bozok kimdir?
- 'Ekonomiyi düze çıkarma' planı
- Komşuda kritik seçim: Miçotakis önde bitirdi
- İzmir'de deprem!
- Rus televizyonu Wagner isyanı sırasında havyar belgeseli