Denizli'de iş cinayeti: Üzerine duvar devrilen işçi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde işyerindeki tadilat çalışması sırasında üzerine duvar devrilen inşaat ustası yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 16:08
Denizli'de iş cinayeti: Üzerine duvar devrilen işçi öldü
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemin katında işyerinde tadilat yapan Ertuğrul Kaya (47) işyerinde yıkılan duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Duvarın altından çıkarılan Kaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


İşçi Denizli duvar

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