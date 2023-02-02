Ankara'da çoklu baro baskısı: İsmi değiştirilecek

Avukatların ve baroların karşı çıkmasına karşın kabul edilen “çoklu baro” düzenlemesi, Ankara Barosu’yla Adalet Bakanlığı’nı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 04:00
Ankara'da çoklu baro baskısı: İsmi değiştirilecek
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Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı yazıyla adliye binalarındaki tabelalarda ve yazışmalarda Ankara Barosu adının değiştirilmesini istedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilen talep, başsavcılık tarafından da Ankara Barosu’na gönderildi.  

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, “Baroların bağımsızlığı, savunma hakkının her türlü gölgeden uzak olmasıyla ilgilidir. Bu, Adalet Bakanlığı’nı da kapsıyor. Genel müdürlük, başsavcılığa yazı yazıp, ‘Adliyelerdeki, tabelalardaki, yazışmalardaki isimleri düzeltin’ diyemez. Cumhuriyet ile yaşıt Ankara Barosu olarak tabelamızda ne yazılacağına biz avukatlar karar veririz. Bu kararı da 99 yıl önce verdik. Ankara Barosu’nun ismi bir gelenektir. Bize bir talimat, emir verilmesini bağımsızlık noktasında kabul etmiyoruz” dedi. 


Ankara Barosu Çoklu Baro Adalet Bakanlığı

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