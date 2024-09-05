Ankara’da dehşet anları: Çankaya Belediyesi önünde kendine zarar veren kişi güçlükle ikna edildi

Ankara Çankaya Belediyesi önünde elindeki kesici aletle kendisine zarar veren M.A., polis tarafından güçlükle ikna edildi. Sokak müziği yaptığını ve zabıtaların kemanını kırdığını iddia eden M.A., "Bebelerime nasıl ekmek götüreceğim" diye seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 13:10
Ankara’da dehşet anları: Çankaya Belediyesi önünde kendine zarar veren kişi güçlükle ikna edildi
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Gerçek Gündem'in aktardığına göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Çankaya Belediyesi önüne gelen M.A. isimli şahıs, elindeki kesici aletle kendisine zarar vermeye başladı. Olay anı, anbean kaydedildi.

Çevrede toplanan yurttaşlara seslenen M.A., sokak müziği yaparak geçimini sağladığını ve Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının kemanı ile telefonunu kırdığını iddia etti. Psikiyatrik tedavi gördüğünü ve üç ayda bir hastanede heyete girdiğini belirten M.A., çocukları olduğunu söyleyerek, "Bebelerime nasıl ekmek götüreceğim" diye haykırdı.

Uzun süre kendisine zarar veren M.A., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu zor ikna edilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.


Etiketler: #Çankaya Belediyesi

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