Çankaya Belediyesi kuğuları neden ayırdığını açıkladı: 'Siyah kuğular...'

Çankaya Belediyesi Kuğulupark’ta siyah ve beyaz kuğuların arasındaki ‘anlaşmazlığa’ son vermek için gölete tel örgü çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 19:45
Çankaya Belediyesi kuğuları neden ayırdığını açıkladı: 'Siyah kuğular...'
Abone Ol google-news

Ankara’daki Kuğulupark’ta bulunun siyah ve beyaz kuğular arasındaki anlaşmazlık uzun süredir devam ederken Çankaya Belediyesi yeni bir önlem aldı. 

Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Kuğuları ayırdık!

Peki neden?

Kuğulupark’ta kuğular arasına çektiğimiz tel örgülerle ilgili durumu aydınlatmak isteriz

Beyaz ve siyah kuğularımız arasında birtakım anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Siyah kuğular ne yazık ki beyaz kuğularımıza zarar veriyordu. Biz de yaşanan bu anlaşmazlıkları çözmek için aralarına tel örgü çektik.

Siyah kuğular tel örgülerin ardından bile bazı girişimlerde bulunsalar da kuğularımız güvende.”


Çankaya Belediyesi haberleri kuğu haberleri Siyah kuğu haberleri

İlgili Haberler

Bodrum'da bale rüzgarı: 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 'Kuğu Gölü' ile başladı...

Bodrum'da bale rüzgarı: 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 'Kuğu Gölü' ile başladı...
Kuğulu Park’ta kavga eden erkek kuğulara tel örgülü önlem

Kuğulu Park’ta kavga eden erkek kuğulara tel örgülü önlem
Merakla beklenen siyah kuğular dünyaya geldi

Merakla beklenen siyah kuğular dünyaya geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler