Çankaya Belediyesi kuğuları neden ayırdığını açıkladı: 'Siyah kuğular...'
Çankaya Belediyesi Kuğulupark’ta siyah ve beyaz kuğuların arasındaki ‘anlaşmazlığa’ son vermek için gölete tel örgü çekti.
Ankara’daki Kuğulupark’ta bulunun siyah ve beyaz kuğular arasındaki anlaşmazlık uzun süredir devam ederken Çankaya Belediyesi yeni bir önlem aldı.
Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:
“Kuğuları ayırdık!
Peki neden?
Kuğulupark’ta kuğular arasına çektiğimiz tel örgülerle ilgili durumu aydınlatmak isteriz
Beyaz ve siyah kuğularımız arasında birtakım anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Siyah kuğular ne yazık ki beyaz kuğularımıza zarar veriyordu. Biz de yaşanan bu anlaşmazlıkları çözmek için aralarına tel örgü çektik.
Siyah kuğular tel örgülerin ardından bile bazı girişimlerde bulunsalar da kuğularımız güvende.”
Kuğuları ayırdık!— Çankaya Belediyesi (@cankayabelediye) August 27, 2024
Peki neden? ??
Kuğulupark'ta kuğular arasına çektiğimiz tel örgülerle ilgili durumu aydınlatmak isteriz??
Beyaz ve siyah kuğularımız arasında birtakım anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Siyah kuğular ne yazık ki beyaz kuğularımıza zarar veriyordu. Biz de yaşanan bu… pic.twitter.com/x1CSLKtlgj
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