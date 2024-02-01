Ankara’da dehşet anları... Taksi şoförünü silahla vurarak gasp ettiler!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 15:59

Güncelleme: 01.02.2024 - 15:59

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde seyir eden taksi şoförü E.B., iki farklı araçta bulunan 8 şahıs tarafından silahla vurularak zorla durduruldu.

Taksicinin 8 bin lirasını gasp eden şahıslar kaçtı. İhbar üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından başlatılan geniş çaplı araştırma ve takip sonucunda şüphelilerin kullandığı araçlar ve adresleri tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Adreslere yapılan operasyon sonucunda B.B., E.E.A., B.K., V.B., Ş.K., M.A.A., F.T. ve A.E. adlı şüpheliler, Ankara’nın Çankaya ilçesinde yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, diğer 7 kişiden 6’sı ise tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan, yaralı taksi şoförü E.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.