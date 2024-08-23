Ankara'da denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 612 kişi yakalandı
Ankara'da denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 612 kişi yakalandı.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında 612 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerince 16-22 Ağustos tarihlerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar sonucu 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 18, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 28, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 226, ifadeye yönelik aranan 333 kişi olmak üzere toplam 612 kişi gözaltına alındı.
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