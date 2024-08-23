Ankara'da denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 612 kişi yakalandı

Ankara'da denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 612 kişi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 13:01
Ankara'da denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 612 kişi yakalandı
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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında 612 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerince 16-22 Ağustos tarihlerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 18, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 28, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 226, ifadeye yönelik aranan 333 kişi olmak üzere toplam 612 kişi gözaltına alındı.

 


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