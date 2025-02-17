Ankara'da deprem... Bir okul tahliye edildi!
Ankara’da merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan deprem nedeniyle bir okuldaki öğrenciler, tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.
AFAD, merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan depremin saat 13.20’de meydana geldiğini ve 3.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Kısa süren depremin ardından Yenimahalle’de bulunan OSTİM Şehit Şükrü Öngün Ortaokulu’ndaki öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.
Depremi hisseden ve çocuklarını merak eden aileler ise hemen okula geldi.
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