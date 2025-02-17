Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem! Yurttaşlar sokağa döküldü...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği AFAD'a göre 11.48 kilometre, Kandilli'ye göre ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
Ankara'da ve Ankara'nın birçok ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem; saat 13.20'de, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşti.
Depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yenimahalle (Ankara)
Tarih:2025-02-17
Saat:13:20:01 TSİ
Enlem:40.03167 N
Boylam:32.68722 E
Derinlik:11.48 km
Detay:https://t.co/arzYYbEcXz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin derinliği AFAD'a göre 11.48 kilometre, Kandilli'ye göre ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 17, 2025
ETIMESGUT (ANKARA) https://t.co/pbR5PdkYtX
17.02.2025, 13:20:00 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Etiketler: #AFAD son depremler #artçı deprem #deprem
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