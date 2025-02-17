Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem! Yurttaşlar sokağa döküldü...

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:26

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:41

Ankara'da ve Ankara'nın birçok ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem; saat 13.20'de, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği AFAD'a göre 11.48 kilometre, Kandilli'ye göre ise 5 kilometre olarak ölçüldü.