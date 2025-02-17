Son dakika deprem... Ege Denizi'nde 3 dakika arayla iki deprem!
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 4.2 ve 5.0 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 10.46'da gerçekleşen depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-17
Saat:10:46:18 TSİ
Enlem:36.69778 N
Boylam:25.4475 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XsvLDEVKUW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM
AFAD, Ege Denizi'nde saat 10.49'da 5.0 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-17
Saat:10:49:47 TSİ
Enlem:36.52222 N
Boylam:25.57194 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7YucuVkkj6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Son dakika #deprem #Ege Denizi
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