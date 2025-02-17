Son dakika deprem... Ege Denizi'nde 3 dakika arayla iki deprem!

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 4.2 ve 5.0 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... Ege Denizi'nde 3 dakika arayla iki deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:57

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 10.46'da gerçekleşen depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM 

AFAD, Ege Denizi'nde saat 10.49'da 5.0 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini duyurdu.


Etiketler: #Son dakika #deprem #Ege Denizi

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