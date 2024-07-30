Ankara’da Dikimevi-Natoyolu Metro Projesi’nde ihale süreci tekrar başladı

Yayınlanma: 30.07.2024 - 13:57

Güncelleme: 30.07.2024 - 13:57

ABB, yaptığı açıklamayla Dikimevi – Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi için ihale sürecinin yeniden başladığını duyurdu. Açıklamada, proje için 15 Ocak’ta gerçekleştirilen ihalenin firmalardan gelen tekliflerin yaklaşık maliyeti aşmasından dolayı iptal edildiği anımsatıldı. Bu kapsamda duyuruda, “Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 10 Haziran 2024 tarihinde projenin uluslararası ihale platformundan genel ilanı yayımlandı. Genel İlan’ın yayınlanmasından sonra 19 Temmuz 2024 tarihinde ise yeterlilik şartları ile birlikte teknik dokümanlar uluslararası ihale sistemi olan ECEPP platformuna yüklendi. İhale çalışmalarının güncellenmesi kapsamında ihaleye katılımın artması ve daha rekabetçi tekliflerin temin edilmesi hedeflendi. Bu kapsamda; yaklaşık maliyetin güncellenmesi, katılım şartlarının yeniden belirlenmesi, katılımın tek ve çoklu şekilde iş ortaklığına imkân verilmesine yönelik revizyonlar gerçekleştirilirken, sözleşme para birimi de Türk Lirası olarak değiştirildi” ifadeleri yer aldı. Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu olmak üzere 8 ayrı istasyonla birlikte 7,4 kilometre uzunluğunda olması planlanan hat için yapılacak sözleşmenin Aralık ayında imzalanması planlanıyor. İstekli firmaların son teklif verme tarihi ise 17 Eylül 2024 olarak belirlendi.

‘YAVAŞ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU’

ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda projeyi “Yüksek rakamlar nedeniyle ihalesini iptal ettiğimiz Mamak Metrosu’nda (Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı) süreç yeniden başladı. 17 Eylül’de değerlendirmeye alınacak olan ihalemizde, sözleşmenin aralık ayında imzalanmasını hedefliyoruz” diyerek duyurdu.