Ankara'da eğlence mekanında kadın cinayeti!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan eğlence mekanına gelen S.A.A. isimli erkek, N.Ç. isimli kadını tabancayla vurup, aynı silahla kendine de ateş etti. N.Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan S.A.A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Ankara'da eğlence mekanında kadın cinayeti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 07:56

Türkiye'de sonu gelmeyen erkek vahşeti haberlerinin son adresi bu kez Ankara oldu.

Altındağ ilçesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanına gelen S.A.A., bir süre görüştüğü N.Ç. isimli kadını bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu.

KADIN KURTARILAMADI

S.A.A., daha sonra ise aynı tabancayla kendini de vurdu. N.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, S.A.A. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. S.A.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan S.A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #kadın cinayeti #Ankara

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