Ankara'da ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon 107 bin lira...
Ankara’da piyasa değeri 1 milyon 107 bin lira olan 2 bin 54 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şubesi ekiplerinin Altındağ’da şüpheli gördükleri bir adreste yaptıkları aramada 2 bin 54 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Olayla ilgili ifadesi alınan şüpheli A.Ö. daha sonra serbest bırakılırken, ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin 1 milyon 107 bin lira olduğu belirtildi.
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