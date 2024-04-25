Korku dolu anlar… Ankara’da fabrika yangını!

Ankara’nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış cephesinde yangın meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:13
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Akyurt’daki Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 

Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, yurttaşlar büyük panik yaşadı.


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