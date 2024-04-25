Korku dolu anlar… Ankara’da fabrika yangını!
Ankara’nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış cephesinde yangın meydana geldi.
Akyurt’daki Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, yurttaşlar büyük panik yaşadı.
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