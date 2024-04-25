Korku dolu anlar… Ankara’da fabrika yangını!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:13

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:13

Akyurt’daki Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, yurttaşlar büyük panik yaşadı.