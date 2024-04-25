Ankara'da 2 milyon 130 bin makaron ele geçirildi: 4 gözaltı

Ankara'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 milyon 130 bin makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:15
Ankara'da 2 milyon 130 bin makaron ele geçirildi: 4 gözaltı
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Ankara'da sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda, 2 milyon 130 bin makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara imalat ve ticaretinin önlenmesine yönelik belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken; 1 milyon 650 bin boş makaron, 480 bin doldurulmuş makaron, gümrük kaçağı 9 bin 480 paket sigara, 3 bin 600 elektronik sigara, 50 kilogram tütün, 1 sigara sarma makinesi, 1 kompresör ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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