Ankara'da emlakçıya silahlı saldırıda yeni gelişme

Ankara'da emlakçıda 1 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da emlakçıya silahlı saldırıda yeni gelişme
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AA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 10:12

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül'de Altındağ'da emlakçıda Ç.U'yu silahla yaralayıp kaçan U.H. ve M.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin bölgede daha önce keşif yaptıklarını tespit eden ekipler, U.H. ve M.Y'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Etiketler: #Ankara #emlakçı #silah

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