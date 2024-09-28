Elini sallasan silaha değiyor: Türkiye'de kaç bin adet ruhsatsız silah var? Ruhsatsız silahlar nasıl temin ediliyor?

Yayınlanma: 28.09.2024 - 13:07

Güncelleme: 28.09.2024 - 13:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-26" operasyonlarında 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 2 bin 511 silahın ele geçirildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Türkiye'de kaç tane ruhsatsız silah var? Sorusu yurttaşın gündemine geldi. Peki, Türkiye'de kaç bin adet ruhsatsız silah var? Ruhsatsız silahlar nasıl temin ediliyor?

TÜRKİYE'DE KAÇ BİN ADET RUHSATSIZ SİLAH VAR?

Türkiye'de 1 Ocak-20 Eylül 2024 arasında 7 bin 984'ü kurusıkı olmak üzere 49 bin 879 tabanca, 17 bin 884 av tüfeği ve 1369 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 69 bin 132 ruhsatsız ele geçirildi.

RUHSATSIZ SİLAHLAR NASIL TEMİN EDİLİYOR?

Türkiye'de son yıllarda en fazla artan olaylardan biri de ruhsatsız silahlı şiddet oldu. Yasal yollardan silah edinmek sıkı kurallara bağlanmış görünse de özellikle internet üzerinden gerçekleşen ruhsatsız silah satışı hala son derece yaygın durumda.