Ankara'da engelli durak çalışanına ''taksi yok'' şiddeti!

Ankara'da bir saldırgan, taksi olmadığı gerekçesiyle bedensel engelli durak çalışanını darbetti. Vücudunda kırıklar oluşan görevli tedaviye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:32
Ankara'da engelli durak çalışanına ''taksi yok'' şiddeti!
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Ankara'nın Mamak ilçesinde H.K. (35), taksi olmadığı gerekçesi ile durağın görevlisi bedensel engelli O.E.'yi (65) darbetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 00.15 sıralarında Bahçelerüstü Mahallesi Merkez Taksi Durağı'nda meydana geldi.

Taksi istek çağrılarına bakan bedensel engelli O.E., telefonla taksi isteyen H.K.'ye araç olmadığını söyledi.

Duruma sinirlenen H.K., telefonda yaşanan tartışmanın ardından durağa gelerek O.E.'ye saldırdı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, H.K., O.E.'yi dakikalarca darbettikten sonra duraktan ayrıldı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU!

O.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan O.E. tedavi altına alındı. Polis ekipleri, H.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.


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