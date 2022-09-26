Büyükçekmece'de bakımevinde dayak sonrası ölüm iddiası: Soruşturma başlatıldı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 21:54

Büyükçekmece'de 20 yaşındaki otizmli birey Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi.

Mehmet Eres'in halası Emel Şen, "Sorumluların tutuklanmasını istiyorum" dedi. Emel Şen, avukatı aracılığıyla söz konusu bakımevi yetkililerine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eres'in şüpheli ölümüne ilişkin adli sürecin yakından takip edildiğini, ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edileceğini bildirdi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: