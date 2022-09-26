Büyükçekmece'de bakımevinde dayak sonrası ölüm iddiası: Soruşturma başlatıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Büyükçekmece'deki bakımevinde işkence sonucu ölüm iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.
Büyükçekmece'de 20 yaşındaki otizmli birey Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi.
Mehmet Eres'in halası Emel Şen, "Sorumluların tutuklanmasını istiyorum" dedi. Emel Şen, avukatı aracılığıyla söz konusu bakımevi yetkililerine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eres'in şüpheli ölümüne ilişkin adli sürecin yakından takip edildiğini, ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edileceğini bildirdi.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
- Bugün bir medya organında 'Bakımevinde kan donduran vahşet' başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 24.07.2022 tarihinde özel bir bakım merkezinde meydana gelen olayın hemen ardından Bakanımız Sn. Derya Yanık'ın talimatı ile idari soruşturma başlatılmıştır.
- Habere konu olan özel bakım merkezinden yaşanan hadise ile ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun yerinde ve ivedi bir şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden bir şube müdürü ve bir meslek elemanı görevlendirilmiştir.
- Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezası alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Video Haberler
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Öyleyse karakutuyu açıyorum
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- Galatasaray'da 'Feghouli' şoku yaşanıyor!
- Annesinin kafasını kesen zanlı hakkında yeni gelişme!
- Demirtaş yıllar sonra açıkladı