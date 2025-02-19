Ankara'da erkek dehşeti... Eski eşini bıçakla katletti!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde S.K. adlı kadın, eski eşi İ.K. tarafından bıçakla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlı, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Ankara'da erkek dehşeti... Eski eşini bıçakla katletti!
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DHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:34

Olay, akşam saatlerinde Piyade Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre S.K. ile boşandığı kocası İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., bıçakla saldırdığı S.K.'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde S.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Ankara #kadın cinayeti

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