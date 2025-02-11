Erkek dehşeti! Hem oğlunu hem eşini bıçakladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde baba, oğlunu ve onu korumaya çalışan eşini bıçakladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erkek dehşeti! Hem oğlunu hem eşini bıçakladı
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:01

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam 21.00 sıralarında İbrahimce Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, baba ile oğlu arasında çıkan tartışma bir anda büyüdü.

Baba E.K. önce oğlunu, ardından ayırmak için araya giren eşini bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba gözaltına alınırken, oğlu ve annesi ise hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan anne ve oğlu tedavi altına alındı. 


Etiketler: #Balıkesir #Baba #bıçaklama

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