Esenyurt’ta erkek dehşeti... Kadını boğarak katletti!

Esenyurt’ta bir erkek, eşini boğarak öldürdü. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, cinayetin işlendiği evde inceleme başlattı.

Esenyurt’ta erkek dehşeti... Kadını boğarak katletti!
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İHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 12:13

Edinilen bilgilere göre olay Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak’ta yaşandı.

Apartman dairesinde yaşayan Sercan G. ve eşi Sibel G. sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Erkek ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, cinayetin işlendiği evde inceleme başlattı.


Etiketler: #Esenyurt #kadın cinayeti #erkek

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