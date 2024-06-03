Ankara'da erkek dehşeti: Önce eşini sonra kendisini öldürdü!

Ankara'nın Sincan ilçesinde Hasan Şimşek, eşi Esma Şimşek ve evde bulunan A.H.'yi bıçakla öldürdükten sonra kendini asarak yaşamına son verdi.

DHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 19:04
Ankara'da erkek dehşeti: Önce eşini sonra kendisini öldürdü!
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Olay saat 15.00 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde Şimşek çiftinin evinde meydana geldi.

Hasan Şimşek, iddiaya göre eve geldiğinde eşi Esma Şimşek ile yaşadığı iddia edilen A.H.'yi birlikte yakaladı. Hasan Şimşek, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve A.H.’ye saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında Esma Şimşek ve A.H. aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığılırken, Hasan Şimşek ise kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çarı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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