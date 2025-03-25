Ankara'da eylemler 7'nci gününde: Yurttaşlar Çankaya'da toplandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına yönelik tepki eylemleri sürüyor. Ankara'da yurttaşlar bu akşam Çankaya Belediyesi önünde toplandı.

Ankara'da eylemler 7'nci gününde: Yurttaşlar Çankaya'da toplandı
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Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 25.03.2025 - 20:54

İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "gizli tanık" ifadelerine dayanarak suç örgütü liderliğinden tutuklanması ve hak ve özgürlüklerini savunmak için yapılan eylemler Ankara'da sürüyor.

Eylemin 7'nci gününde yurttaşlar, Güvenpark'ın polis tarafından kapatılması nedeniyle Çankaya Belediyesi'nin önünde toplanmaya başladı.

Zafer Partisi Genel Başkanvekili ve Genel Başkan Yardımcıları Sıhhiye istikametinden Kızılay'a doğru ilerliyor

 

BEŞİKÇİOĞLU: HAKLI OLAN KAZANACAK

CHP otobüsüne Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu çıktı. Beşikçioğlu; "Biz kazanacağız, haklı olan kazanacak, gençler kazanacak. Bu böyle biline, bu irade hiçbir şekilde dağılamaz" dedi.

EYLEMCİLER OKEY OYNADI

Çankaya'daki buluşmada eylemcilerin okey oynadığı görüldü. 


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